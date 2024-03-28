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Азербайджан и Турция совместно снимут фильм "Золотой поезд"

Азербайджан и Турция совместно снимут фильм "Золотой поезд" Агентство кино Азербайджана (АКАР) подписало Меморандум о взаимопонимании с известными турецкими кинокомпаниями Skala Film Prodüksiyon и Tulpar Film.
Kультурная политика
28 марта 2024 г. 17:58
Азербайджан и Турция совместно снимут фильм Золотой поезд

Агентство кино Азербайджана (АКАР) подписало Меморандум о взаимопонимании с известными турецкими кинокомпаниями Skala Film Prodüksiyon и Tulpar Film.

Об этом Report сообщили в АКАР.

Согласно меморандуму, в ближайшее время планируется совместное производство фильма под названием "Золотой поезд" ("Qızıl qatar", "Altun tren").

Меморандум о взаимопонимании с азербайджанской стороны подписан исполняющим обязанности генерального директора АКАР Орханом Фикретоглу, а с турецкой стороны - председателем правления компании Skala Film Исмаилом Беязидом.

Сюжет фильма, съемки которого планируется провести в Азербайджане, посвящен взаимоотношениям Турции и Азербайджана в начале ХХ века.

Турецкие компании впервые инвестируют в киноиндустрию Азербайджана – финансовую сторону фильма возьмут на себя турецкие производители.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Türkiye ink MoU to make joint movie
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Türkiyə birgə "Qızıl qatar" adlı film çəkəcək

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