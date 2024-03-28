Азербайджан и Турция совместно снимут фильм "Золотой поезд"

Агентство кино Азербайджана (АКАР) подписало Меморандум о взаимопонимании с известными турецкими кинокомпаниями Skala Film Prodüksiyon и Tulpar Film.

Агентство кино Азербайджана (АКАР) подписало Меморандум о взаимопонимании с известными турецкими кинокомпаниями Skala Film Prodüksiyon и Tulpar Film.

Об этом Report сообщили в АКАР.

Согласно меморандуму, в ближайшее время планируется совместное производство фильма под названием "Золотой поезд" ("Qızıl qatar", "Altun tren").

Меморандум о взаимопонимании с азербайджанской стороны подписан исполняющим обязанности генерального директора АКАР Орханом Фикретоглу, а с турецкой стороны - председателем правления компании Skala Film Исмаилом Беязидом.

Сюжет фильма, съемки которого планируется провести в Азербайджане, посвящен взаимоотношениям Турции и Азербайджана в начале ХХ века.

Турецкие компании впервые инвестируют в киноиндустрию Азербайджана – финансовую сторону фильма возьмут на себя турецкие производители.