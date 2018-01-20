Азербайджан и Португалия будут сотрудничать в области охраны культурного наследия

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Баку. 20 января.REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев встретился с исполнительным директором по культурному наследию Португалии Паулой Араужо Да Силва.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и информации министерства культуры и туризма.

На встрече обсуждены вопросы совместного сотрудничества между Азербайджаном и Португалией в области сохранения культурного наследия. Речь шла о вопросах сохранения и охраны экспонатов в музее и проведении совместных выставок.

Отметим, что визит министра Абульфаса Гараева в Португалию продолжается. Министр культуры и туризма Абульфас Гараев в рамках визита в Португалию встретился с руководителем Организации Совета Европы Север - Юг Антонио Гамито. Отметим, что названная организация является партнером, проводимого в нашей стране Всемирного форума по межкультурному диалогу.