Абульфас Гараев примет граждан в Масаллы

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Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Министр культуры и туризма Абульфас Гараев в Центре Гейдара Алиева в городе Масаллы примет граждан города Лянкяран, Астаринского, Джалилабадского, Лерикского, Масаллинского и Ярдымлинского районов.

Как сообщили Report в отделе информации и связей с общественностью министерства культуры и туризма, записаться на прием, который 24 октября начнется в 11:00, можно по электронному адресу mct@mct.gov.az, на сайте mct.gov.az, e-services или позвонив по телефону горячей линии 147 или (012) 493-55-21 министерства.