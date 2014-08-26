Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии музея ковра

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 26 августа президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии музея ковра. Как сообщает Report, глава государства разрезал красную ленту, символизирующую открытие музея, после чего выступил с приветственной речью.

На торжественном мероприятии также выступили академик Теймур Буньядов, эксперт по ковроткачеству Мамедгусейн Гусейнов и директор музея Ройа Тагиева.

Они поздравили первую леди Азербайджана с днем рождения.

Далее президент и его супруга ознакомились с условиями, созданными в открывшемся музее, и посмотрели экспозицию представленных здесь ковров.