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    Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии музея ковра

    Выступившие на мероприятии поздравили первую леди с днем рождения

    Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ 26 августа президент Ильхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева приняли участие в открытии музея ковра. Как сообщает Report, глава государства разрезал красную ленту, символизирующую открытие музея, после чего выступил с приветственной речью. 

    На торжественном мероприятии также выступили академик Теймур Буньядов, эксперт по ковроткачеству Мамедгусейн Гусейнов и директор музея Ройа Тагиева.

    Они поздравили первую леди Азербайджана с днем рождения.

    Далее президент и его супруга ознакомились с условиями, созданными в открывшемся музее, и посмотрели экспозицию представленных здесь ковров.

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