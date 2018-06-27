Утверждена новая структура аппарата Минкультуры, произведены назначения

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Указом президента Азербайджана от 6 июня 2018 года "Об обеспечении деятельности министерства культуры Азербайджанской Республики", утверждены Устав министерства, его структура, устав Госслужбы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия при министерстве культуры.

Как сообщили Report в министерстве, определены штатные единицы аппарата министерства, Госслужбы, Главного управления культуры города Баку и региональных управлений культуры.

Для решения вопросов, вытекающих из приказа, были созданы структурные единицы Аппарата Минкультуры - отделы и секторы, утвержденные соответствующим приказом министра.

В утвержденной структуре предусмотрены новые отделы – Надзор за музейным делом и культурным наследием, Развитие народного творчества и культурных маршрутов, Региональная политика, Международное сотрудничество и инновативное развитие, а также сектор по науке и исследованиям.

Приказом министра культуры, в министерстве произведены новые назначения. Около 10 сотрудников, ранее работавших в структуре министерства, уволились по своему желанию и переведены на позиции в подотчетных организациях.