​Актриса Морин О'Хара скончалась на 96-м году жизни

Баку. 24 октйабря. REPORT.AZ/ В США в возрасте 95 лет скончалась оскароносная ирландская актриса Морин О'Хара.

Как передает Report, об этом сегодня сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам менеджера актрисы, она скончалась в своем доме в Бойсе, штат Айдахо.

Известность О'Хара принесли такие фильмы, как "Горбун из Нотр-Дама" (The Hunchback of Notre Dam,1939) и "Как зелена была моя долина" (How Green Was My Valley,1941). В общей сложности, за свою творческую карьеру актриса сыграла более чем в 60 художественных фильмах. Кроме того в 2014 году О'Хара была удостоена премии "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе.