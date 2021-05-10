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Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом

Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом Новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса
Командные
10 мая 2021 г. 13:10
Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом

Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который был запланирован на 17 мая, откладывается из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня объявил организационный комитет Игр.

Отмечается, что новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса.

Ранее японский телеканал "Фудзи ТВ" сообщил, что визит Баха может состояться в середине июня.

Бах в ходе поездки в Японию намеревался встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.

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