Визит главы МОК в Японию отложен из-за ситуации с коронавирусом

Визит главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха в Японию, который был запланирован на 17 мая, откладывается из-за ситуации с распространением коронавируса в стране. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня объявил организационный комитет Игр.
Отмечается, что новые сроки визита будут согласовываться с учетом дальнейшего развития ситуация с распространением коронавируса.
Ранее японский телеканал "Фудзи ТВ" сообщил, что визит Баха может состояться в середине июня.
Бах в ходе поездки в Японию намеревался встретиться с премьер-министром Ёсихидэ Сугой и посетить один из этапов эстафеты олимпийского огня, который пройдет в Хиросиме. Бах должен был посетить Хиросиму еще в прошлом году, однако из-за пандемии поездка была перенесена.