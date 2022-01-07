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Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине

Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине КНДР объявила, что страна не сможет поучаствовать в зимних Олимпийских играх в Пекине.
Командные
7 января 2022 г. 06:12
Северная Корея отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине

КНДР объявила, что страна не сможет поучаствовать в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Как передает Report, об этом Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Так, северокорейские спортсмены не поедут на Олимпиаду из-за "действий враждебных сил" и пандемии COVID-19. Однако указывается, что Пхеньян "окажет полную поддержку китайским товарищам в их работе по проведению великолепного и прекрасного Олимпийского фестиваля".

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Национальный олимпийский комитет (НОК) КНДР до конца текущего года.

В период с 1998 по 2007-й годы Северная Корея и Южная Корея символически выступали как одна команда на церемониях открытия Олимпийских игр 2000, 2004 и 2006 годов, но соревновались раздельно.

В 2000, 2004 и 2018 годах, спортсмены из Северной и Южной Кореи прошли вместе на церемонии открытия.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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