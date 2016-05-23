 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

    Сборная Канады в 26-й раз выиграла золотые медали турнира

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сборная Канады победила команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею 2016 года, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге.

    Как передает Report, сборная Канады в 26-й раз выиграла золотые медали турнира.

    Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу канадцев.

    В составе победителей первую шайбу забросил Коннор Макдэвид (на 12-й минуте), а на 60-й отличился Мэтт Дюшен, забивший в пустые ворота.

    Чемпионат мира по хоккею проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi