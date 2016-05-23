​Сборная Канады выиграла чемпионат мира по хоккею

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Сборная Канады победила команду Финляндии в финале чемпионата мира по хоккею 2016 года, который проходил в Москве и Санкт-Петербурге.

Как передает Report, сборная Канады в 26-й раз выиграла золотые медали турнира.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Москве, завершилась со счетом 2:0 в пользу канадцев.

В составе победителей первую шайбу забросил Коннор Макдэвид (на 12-й минуте), а на 60-й отличился Мэтт Дюшен, забивший в пустые ворота.

Чемпионат мира по хоккею проходил в Москве и Санкт-Петербурге с 6 по 22 мая.