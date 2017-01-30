Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Мужская сборная Франции одержала победу над командой Норвегии в финале домашнего чемпионата мира по гандболу со счётом 33:26.

Как передает Report, французские гандболисты стали сильнейшими на планете во второй раз подряд и в шестой раз в своей истории (1995, 2001, 2009, 2011, 2015, 2017 годы), при этом в 2001 году турнир также проходил во Франции.

Накануне бронзовыми призёрами стали гандболисты из Словении, переигравшие хорватов в матче за третье место со счётом 31:30.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2019 году в Дании и Германии.