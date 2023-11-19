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Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Латвию для участия в чемпионате EEVZA

Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Латвию для участия в чемпионате EEVZA Женская сборная Азербайджана по волейболу U-18 примет участие в чемпионате Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в латвийском Даугавпилсе.
Командные
19 ноября 2023 г. 11:30
Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Латвию для участия в чемпионате EEVZA

Женская сборная Азербайджана по волейболу U-18 примет участие в чемпионате Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в латвийском Даугавпилсе.

Как сообщает Report, команда под руководством главного тренера Шахина Чатмы уже отправилась в Латвию.

Свою первую игру сборная проведет 20 ноября против принимающей страны Латвии. На чемпионате, который продлится до 26 ноября, азербайджанские волейболистки встретятся со своими сверстницами из Грузии, Украины, Литвы, Эстонии и Польши.

Отметим, что согласно регламенту турнира, который носит квалификационный характер к ЕВРО-2024, команда-чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın voleybol millisi EEVZA çempionatında iştirak etmək üçün Latviyaya gedib

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