Сборная Азербайджана по волейболу отправилась в Латвию для участия в чемпионате EEVZA

Женская сборная Азербайджана по волейболу U-18 примет участие в чемпионате Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в латвийском Даугавпилсе.

Женская сборная Азербайджана по волейболу U-18 примет участие в чемпионате Восточно-Европейской зональной волейбольной ассоциации (EEZA) в латвийском Даугавпилсе.

Как сообщает Report , команда под руководством главного тренера Шахина Чатмы уже отправилась в Латвию.

Свою первую игру сборная проведет 20 ноября против принимающей страны Латвии. На чемпионате, который продлится до 26 ноября, азербайджанские волейболистки встретятся со своими сверстницами из Грузии, Украины, Литвы, Эстонии и Польши.

Отметим, что согласно регламенту турнира, который носит квалификационный характер к ЕВРО-2024, команда-чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.