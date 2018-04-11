Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась из США на Родину - ФОТО

© Report

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по вольной борьбе, которая принимала участие в Кубке мира в Айове (США), вернулась на Родину.

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили официальные лица Федерации борьбы Азербайджана, представители спортивной общественности.

Напомним, сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на Кубке мира в США, одержав победу над сборными Кубы, Казахстана и Монголии и только лишь уступив в финале турнира хозяевам ковра американцам со счетом 6:4