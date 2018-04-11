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    Сборная Азербайджана по вольной борьбе вернулась из США на Родину - ФОТО

    Азербайджанские борцы заняли второе место на Кубке Мира© Report

    Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/  Сборная Азербайджана по вольной борьбе, которая принимала участие в Кубке мира в Айове (США), вернулась на Родину.  

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев спортсменов встретили официальные лица Федерации борьбы Азербайджана, представители спортивной общественности.

    Напомним, сборная Азербайджана по вольной борьбе заняла второе место на Кубке мира в США, одержав победу над сборными Кубы, Казахстана и Монголии и только лишь уступив в финале турнира хозяевам ковра американцам со счетом 6:4

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