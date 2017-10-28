Сборная Азербайджана по шахматам одолела Литву, но уступила Италии на Чемпионате Европы

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Мужская сборная Азербайджана по шахматам проиграла команде Италии со счетом 2,5:1.5 в первом раунде командного чемпионата Европы, который проходит на Крите (Греция).

Как передает Report, из азербайджанских шахматистов лишь только Рауф Мамедов, играя черными смог одержать победу над Даниилом Двирным. Теймур Раджабов сыграл свою партию вничью с Даниэлем Вокатурой. Азербайджанские гроссмейстеры Аркадий Найдичь проиграл партию Сабине Брунелло, а Гадир Гусейнов уступил Луке Морони.

Во втором туре азербайджанские шахматисты сыграют со сборной Австрией.

Удачно сложилась игра сборной женской команды Азербайджана, которая в первом туре победила команду Литвы. Зейняб Мамедъярова, играя белыми фигурами взяла верх над Саломей Заксаите, а Ханым Баладжаева белыми одержала победу над Сауле Гаилиунаите.

Гюльнар Мамедова сыграла вничью с Симоной Киселевой, а Гюнай Мамедзаде проиграла Деиманте Корнетте. В итоге сборная Азербайджана одержала победу со счетом счетом 2,5:1,5 в первом туре.

Следующую игру азербайджанские шахматистки проведут против сборной Венгрии.