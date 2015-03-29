​"Рабита" выбыл из борьбы в еврокубках

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли соперниц из азербайджанской «Рабиты» в ответном матче полуфинала Кубка ЕКВ со счетом 3:0 и вышли в финал соревнований.
Как передает Report, в субботу в Баку состоялся ответный матч 1/2 финала Кубка ЕКВ между «Динамо» и «Рабитой».
Победа осталась за гостями со счетом 3-0 (25:23, 25:19, 25:20).
Напомним, в первой игре в Краснодаре российский клуб победил со счетом 3-1.
Таким образом, краснодарская команда вышла в финал турнира.
Первый матч финала пройдет 7 апреля.
Кубок ЕКВ
1/2 финала. Ответный матч
«Рабита» - «Динамо» - 0:3
Первый матч – 1:3
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