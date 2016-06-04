Пилоты американской команды Формулы-1 "Хаас" обратились к болельщикам перед Гран-при в Баку

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Пилоты американской команды Формулы-1 "Хаас" Ромэн Грожан (Франция) и Эстебан Гутьерес (Мексика) обратились к болельщикам в преддверии Гран-при Европы в Баку.

Как сообщает Report, французский гонщик команды отметил, что с нетерпением ждет начала Формулы-1 в Баку.

Э.Гутьерес же заявил, что ждет встречи с фанатами, которые будут болеть за их команду.

При этом гонщики поприветствовали любителей Формулы-1 на азербайджанском языке.

Напомним, что Гран-при Европы в Баку состоится 17-19 июня.