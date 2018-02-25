Норвегия победила в медальном зачёте Олимпиады-2018

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ В Пхёнчхане завершилась соревновательная программа зимних Олимпийских игр 2018 года.

Как передает Report, в неофициальном общекомандном медальном зачёте первенствовала сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых наград.

Столько же золотых в активе немцев, однако они уступили скандинавам по меньшему количеству серебра и бронзы — 10 и 7. Третье место заняли спортсмены из Канады — 11 золотых, 8 серебряных и 10 бронзовых.

Сборная России расположилась на итоговой 13-й позиции, завоевав 17 медалей: 2 золотые, 6 серебряных и 9 бронзовых.

Олимпиада-2018. Пхёнчхан, Южная Корея

Неофициальный общекомандный медальный зачёт

1. Норвегия — 39 медалей (14 золотых, 14 серебряных, 11 бронзовых).

2. Германия — 31 (14, 10, 7).

3. Канада — 29 (11, 8, 10).

4. США — 23 (9, 8, 6).

5. Нидерланды — 20 (8, 6, 6).

6. Швеция — 14 (7, 6, 1)...

13. Россия — 17 (2, 6, 9).