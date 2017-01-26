Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Работы по подготовке к Формуле-1 не окажут влияние на проведение Игр исламской солидарности в Баку в мае этого года.

Как сообщает Report, об этом заявила глава отдела маркетинга и коммуникаций Бакинского городского кольца Нигяр Арпадараи.

По ее словам, работы по организации Формулы-1 ведутся в коммуникации с оргкомитетом Исламиады. Она отметила, что работы на территории паддока перед Домом Правительства завершатся в марте, работы по укладке асфальта будут проводиться лишь на брусчатом участке улицы Азиза Алиева. "Надеемся, что все работы мы завершим вовремя", - добавила она.

Говоря о ходе продаж билетов, Н.Арпадараи отметила, что билеты продаются каждый день и на сегодня больше всего билетов куплены болельщиками из России, Великобритании, Азербайджана, Украины и арабских стран: "Азербайджанцы покупают билеты в этом году больше, чем в 2016".

Н.Арпадараи также ответила на вопрос по поводу смены владельцев Формулы-1 и возможного влияния этого на гонку в Баку. Она отметила, что в данный момент не может комментировать эту ситуацию, так как "все страны, принимающие гонку, ожидают новостей после смены владельцев".