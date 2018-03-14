Нападающий, получивший травму головы в Национальной хоккейной лиге, не смог продолжить игру - ВИДЕО

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Нападающему канадской команды "Монреаль Канадиенс" Эндрю Шоу не удалось завершить встречу с "Даллас Старз" в Национальной хоккейной лиге.

Как сообщает Report, в ходе третьего периода 27-летний хоккеист применил силовой прием против защитника соперников Грега Патерина.

В результате Шоу и Патерин столкнулись лбами и первый упал.

Товарищи по команде помогли с трудом поднявшемуся спортсмену покинуть хоккейное поле.

После матча Шоу пришлось пройти обследование. Хотя результаты обследования пока не разглашаются, отмечается, что за свою карьеру хоккеист неоднократно получал сотрясение мозга.

Отметим, что матч завершился победой "Монреаль Канадиенс" со счетом 4:2.