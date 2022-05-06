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Кубок президента: Азербайджан в первый день завоевал 25 медалей

Кубок президента: Азербайджан в первый день завоевал 25 медалей Завершился первый день регаты "Кубок президента 2022", посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.
Командные
6 мая 2022 г. 19:34
Кубок президента: Азербайджан в первый день завоевал 25 медалей

Завершился первый день регаты "Кубок президента 2022", посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, организованных в поселке Суговушан, приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Турции и Грузии.

Азербайджанская команда завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей в соревнованиях среди юниоров и молодежи в пяти возрастных категориях.

Завершится регата соревнованиями по академической гребле, которые пройдут 7 мая в Мингячевире.

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Версия на английском языке ФотоPresident's Cup 2022: Azerbaijan secures 25 medals on day one
Версия на азербайджанском языке Фото"Prezident kuboku-2022": Azərbaycan ilk gündə 25 medal qazanıb

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