Кубок президента: Азербайджан в первый день завоевал 25 медалей

Завершился первый день регаты "Кубок президента 2022", посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Завершился первый день регаты "Кубок президента 2022", посвященной 99-й годовщине со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, организованных в поселке Суговушан, приняли участие более 100 спортсменов из Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Турции и Грузии.

Азербайджанская команда завоевала 7 золотых, 10 серебряных и 8 бронзовых медалей в соревнованиях среди юниоров и молодежи в пяти возрастных категориях.

Завершится регата соревнованиями по академической гребле, которые пройдут 7 мая в Мингячевире.