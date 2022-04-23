Кубок мира: Азербайджанские гимнастки в многоборье завоевали серебро

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Баку.

Сборная Азербайджана по художественной гимнастике завоевала серебряную медаль на Кубке мира в Баку.

Как сообщает Report, наш коллектив в составе Зейнаб Гумметовой, Ляман Алимурадовой, Гюллю Агаларзаде, Камиллы Алиевой, Дарьи Сорокиной и Елизаветы Лузан показал упражнение с тремя лентами и двумя мячами, получив за него оценку 30.600 и выйдя в финал со второго места.

Также группа завоевала серебряные награды в многоборье (63.650), поднявшись на пьедестал почета. Первое место в абсолютном первенстве у Италии (64.600), а третье - у Израиля (63.150).

Таким образом, наши гимнастки открыли счет завоеванным наградам на Кубке мира.