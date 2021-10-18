Хоккейный матч в России начался с массовой драки

В Сочи на стадионе "Большой" проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Витязь" и омским "Авангардом". На 4-й минуте первого периода гости ведут со счетом 1:0.

В Сочи на стадионе "Большой" проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Витязь" и омским "Авангардом". На 4-й минуте первого периода гости ведут со счетом 1:0.

Как передает Report, игра началась с массовой драки, в результате которой у хозяев были удалены на пять минут форвард Богдан Якимов, а также защитник Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. У "Авангарда" на скамейку штрафников отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Напомним, в настоящий момент "Витязь" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 19 встреч. "Авангард" имеет 20 баллов после 17 матчей, расположившись на шестой строчке Востока.