О нас
Report Georgia
Аудио новости

Хоккейный матч в России начался с массовой драки

Хоккейный матч в России начался с массовой драки В Сочи на стадионе "Большой" проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Витязь" и омским "Авангардом". На 4-й минуте первого периода гости ведут со счетом 1:0.
Командные
18 октября 2021 г. 22:12
Хоккейный матч в России начался с массовой драки

В Сочи на стадионе "Большой" проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Витязь" и омским "Авангардом". На 4-й минуте первого периода гости ведут со счетом 1:0.

Как передает Report, игра началась с массовой драки, в результате которой у хозяев были удалены на пять минут форвард Богдан Якимов, а также защитник Виктор Балдаев, 5+2 получил Джей Си Липон. У "Авангарда" на скамейку штрафников отправились форвард Владимир Брюквин и защитники Кирилл Готовец и Никита Комаров.

Напомним, в настоящий момент "Витязь" занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 12 очков после 19 встреч. "Авангард" имеет 20 баллов после 17 матчей, расположившись на шестой строчке Востока.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоRusiyada xokkey matçı kütləvi dava ilə başlayıb

Экслюзивные новости

Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
18 октября 2021 г. 13:28
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
Временный поверенный в делах Ливии: Хотим участвовать в восстановлении Карабаха
16 октября 2021 г. 14:51
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
Посол Кыргызстана: Азербайджан имеет имидж миролюбивого государства
16 октября 2021 г. 14:34
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
Начало производства Jeep в Азербайджане отложено
16 октября 2021 г. 13:51
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
Милли Меджлис проведет заседание, приуроченное ко Дню Победы
16 октября 2021 г. 13:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi