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Главный тренер сборной Азербайджана: Сегодня мы играли хорошо

Главный тренер сборной Азербайджана: Сегодня мы играли хорошо "Сегодня мы хорошо сыграли. Поздравляю ребят. Но невезение по ходу турнира от нас не отставало, преследуя до самого конца. Перед стартовой игрой результат теста на COVID-19 оказался положительным у двоих футзалистов, а как только они выздоровели, выбыли д
Командные
29 января 2022 г. 23:18
Главный тренер сборной Азербайджана: Сегодня мы играли хорошо

"Сегодня мы хорошо сыграли. Поздравляю ребят. Но невезение по ходу турнира от нас не отставало, преследуя до самого конца. Перед стартовой игрой результат теста на COVID-19 оказался положительным у двоих футзалистов, а как только они выздоровели, выбыли двое других".

Как передает Report, об этом заявил главный тренер сборной Азербайджана по футзалу Жозе Алесио, после победы в заключительном матче в рамках 3-го тура группы D ЕВРО-2022 над командой Боснии и Герцеговины (4:2).

"Короче говоря, не смогли уйти от проблем. Разумеется, огорчен, что не вышли в следующий этап. Но ребята хорошо выступили, показали желание, дисциплину, боролись до самого конца изо всех сил.

Очень важно, что болельщики сумели посмотреть игру. Мы этому обрадовались. Наконец, они получили возможность вернуться на трибуны и поддержать нас. Наши ребята играли для них. Конечно, хотелось бы видеть заполненную арену. Но из-за причин, которые не зависят от них, возможности не было", - сказал Алесио.

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Версия на азербайджанском языке Millinin baş məşqçisi: “Bu gün yaxşı oynadıq”

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