Футзалист сборной Азербайджана перешел в испанский клуб

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Член сборной Азербайджана по футзалу Оливейра Вильямс де Насименто (Villiams Oliveira Do Nascimento “Vassoura”) продолжит карьеру в Испании.

Как сообщает Report, нападающий не стал обновлять контракт с клубом "Аль Дафра" из Объединенных Арабских Эмиратов.

33-летний спортсмен заключил договор с клубом "Риос Реноваблес" из Сарагосы. Его презентация состоится 21 августа.

Отметим, что игрок на ЧМ-2016 и ЧЕ-2018 защищал честь сборной Азербайджана.