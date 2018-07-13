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    Футзалист сборной Азербайджана перешел в испанский клуб

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Член сборной Азербайджана по футзалу Оливейра Вильямс де Насименто (Villiams Oliveira Do Nascimento “Vassoura”) продолжит карьеру в Испании.

    Как сообщает Report, нападающий не стал обновлять контракт с клубом "Аль Дафра" из Объединенных Арабских Эмиратов.

    33-летний спортсмен заключил договор с клубом "Риос Реноваблес" из Сарагосы. Его презентация состоится 21 августа.

    Отметим, что игрок на ЧМ-2016 и ЧЕ-2018 защищал честь сборной Азербайджана.

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