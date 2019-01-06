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    Мужская сборная Азербайджана по волейболу выиграла у команды Люксембурга

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ 5 января мужская сборная Азербайджана по волейболу в рамках отборочного этапа чемпионата Европы одержала очередную победу.

    Как передает Report, наша команда, выступающая в группе «G» отборочного этапа, принимала в Азербайджанском волейбольном центре сборную Люксембурга. Встреча, проходившая в напряженной спортивной борьбе, завершилась победой сборной Азербайджана со счетом 3:1.

    В настоящее время группу «G» с 11 очками возглавляет сборная Греции. Сборная Азербайджана (8 очков) занимает второе место, команда Швеции (5 очков) - третье, а сборная Люксембурга (3 очка) - последнее место.

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