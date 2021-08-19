Большая часть делегации паралимпийской сборной Азербайджана отбыла в Токио

Сегодня в Японию отбыла большая делегация из 38 членов национальной паралимпийской сборной Азербайджана, которая примет участие в XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Сегодня в Японию отбыла большая делегация из 38 членов национальной паралимпийской сборной Азербайджана, которая примет участие в XVI летних Паралимпийских играх в Токио-2020.

Как передает Report со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет, президент Ильгар Рагимов, генеральный секретарь Кямал Мамедов, начальник управления министерства молодежи и спорта Фарид Мансуров, начальник Бакинского управления молодежи и спорта Рагиф Аббасов, ветераны Карабаха и члены комитета в аэропорту вручили паралимпийцам азербайджанский флаг и пожелали успехов национальной сборной.

Стоит отметить, что остальные члены нашей команды отправятся в Японию 22 и 26 августа.

Национальная паралимпийская сборная Азербайджана будет представлять страну на Паралимпийских играх с рекордным количеством: 36 спортсменов в 6 видах спорта и 47 категориях. Игры пройдут с 24 августа по 5 сентября.