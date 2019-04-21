Азербайджан завоевал серебро в турнире AGF Junior Trophy в многоборье среди команд в групповых упражнениях

В вечерней части программы свое мастерство на Национальной арене гимнастики показали групповые команды.

Как передает Report, в рамках многоборья они продемонстрировали композиции с пятью обручами, а также пятью лентами. Наша группа в составе Медины Асадовой, Ляман Алимурадовой, Сельджан Гаджизаде, Миланы Акперовой и Фариды Сафиярзаде по итогам двух композиций получила от судей 41.000 балл и выиграла серебро. Золото досталось Израилю (42.000), а третье место у России (40.000).

Также команда квалифицировалась в оба финала и удостоилась специального приза "AGF Trophy", получив наивысшую оценку за исполнение.