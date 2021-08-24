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Азербайджанские медалисты вернулись на родину

Азербайджанские медалисты вернулись на родину Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, занявшей 3-е место в командном зачете на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе, вернулись на родину.
Командные
24 августа 2021 г. 02:56
Азербайджанские медалисты вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, занявшей 3-е место в командном зачете на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев наших борцов встретили официальные лица Федерации борьбы Азербайджана, представители спортивной общественности, родители спортсменов и представители прессы.

В активе команды 4 медали - 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые. Старшим тренером сборной, в составе которой 9 борцов, является Нураддин Раджабов, тренерами - Эмин Ахмедов и Зохраб Аббасов.

Золото команде принес Хасрет Джафаров (67 кг), ставший чемпионом мира. Сархан Мамедов (130 кг) завоевал серебро, Эльмир Алиев (55 кг) и Нихат Мамедли (60 кг) – бронзовые медали.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDünya çempionatında uğur qazanan Azərbaycan güləşçiləri Vətənə qayıdıb

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