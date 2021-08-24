Азербайджанские медалисты вернулись на родину

Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, занявшей 3-е место в командном зачете на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе, вернулись на родину.

Члены сборной Азербайджана по греко-римской борьбе, занявшей 3-е место в командном зачете на первенстве мира по спортивной борьбе среди юниоров в Уфе, вернулись на родину.

Как сообщает Report, в Бакинском международном аэропорту Гейдар Алиев наших борцов встретили официальные лица Федерации борьбы Азербайджана, представители спортивной общественности, родители спортсменов и представители прессы.

В активе команды 4 медали - 1 золотая, 1 серебряная и 2 бронзовые. Старшим тренером сборной, в составе которой 9 борцов, является Нураддин Раджабов, тренерами - Эмин Ахмедов и Зохраб Аббасов.

Золото команде принес Хасрет Джафаров (67 кг), ставший чемпионом мира. Сархан Мамедов (130 кг) завоевал серебро, Эльмир Алиев (55 кг) и Нихат Мамедли (60 кг) – бронзовые медали.