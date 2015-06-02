Азербайджанские гимнасты завоевали бронзу на Гран-при в Германии

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ В эти выходные в столице Германии завершились ежегодные соревнования по художественной гимнастике серии Гран-при “Berlin Masters”. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт федерации гимнастики Азербайджана, команда в групповых упражнениях в составе Сияны Василевой, Сабины Аббасовой, Дианы Доман, Айнур Мустафаевой, Александры Платоновой и Нигяр Абдусалимовой смогла пробиться в финал.

Упражнение с булавами и обручами принесло нашей команде “бронзу”, выступление было оценено судьями в 17.300 баллов. В упражнении с лентами девушки заняли 5 место с результатом 16.900 баллов. А в сумме двух упражнений, наши спортсменки, набрав 33.850 баллов, заняли четвертую позицию.