Александр Овечкин: Мне очень понравилось в Баку

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Мне очень понравилось в Баку. Красивый город. К сожалению, у нас было очень мало времени, чтобы мы посмотрели город". Как сообщает Report, об этом заявил "Вестнику Кавказа" прославленный российский хоккеист Александр Овечкин, комментируя визит в Баку в июле в рамках матча сборных правительств России и Азербайджана.

Тогда встреча завершилась победой гостей со счетом 6:2.

"Скоро у нас будет ответный матч с командой в Баку. Мы прилетаем туда, по-моему, в начале сентября и будем выступать и биться", - заявил Овечкин.

Хоккеист добавил, что всегда рад вновь посетить столицу Азербайджана.

Он также дал высокую оценку прошедшим в июне в Баку I Европейским играм. "Любые игры - это очень хорошо, потому что они дают прекрасную возможность для того, чтобы поднять дух болельщиков и чтобы спортсмены готовились к этим соревнованиям. Я отношусь к этому положительно", - резюмировал российский хоккеист.