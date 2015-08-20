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    Александр Овечкин: Мне очень понравилось в Баку

    В начале сентября в Баку состоится ответный матч сборных правительств России и Азербайджана

    Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ "Мне очень понравилось в Баку. Красивый город. К сожалению, у нас было очень мало времени, чтобы мы посмотрели город". Как сообщает Report, об этом заявил "Вестнику Кавказа" прославленный российский хоккеист Александр Овечкин, комментируя  визит в Баку в июле в рамках матча сборных правительств России и Азербайджана.

    Тогда встреча завершилась победой гостей со счетом 6:2.

    "Скоро у нас будет ответный матч с командой в Баку. Мы прилетаем туда, по-моему, в начале сентября и будем выступать и биться", - заявил Овечкин.

    Хоккеист добавил, что всегда рад вновь посетить столицу Азербайджана.

    Он также дал высокую оценку прошедшим в июне в Баку I Европейским играм. "Любые игры - это очень хорошо, потому что они дают прекрасную возможность для того, чтобы поднять дух болельщиков и чтобы спортсмены готовились к этим соревнованиям. Я отношусь к этому положительно", - резюмировал российский хоккеист. 

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