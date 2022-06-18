Зарубежные путешественники посетили Зангиланский район

Путешественники посетили умное село Агалы Зангиланского района.

Путешественники посетили умное село Агалы Зангиланского района.

Как передает Report, путешественники и тревел блогеры из 10 стран за два дня успели посетить Физули, Шуша, Кяльбяджар, Лачин, а сегодня они находятся в Зангилане.

Гостям была предоставлена подробная информация о умном селе Агалы в Зангилане. Им рассказали, что данный комплекс состоит 200 домов и что, в их планировке использовался опыт многих стран. Также было подчеркнуто, что концепция умного села рассматривает создание жилищного комплекса, социального обслуживания, производственных предприятий и использование альтернативных источников энергии.

Для создания первого на Кавказе концепции умного села использовался передовой опыт таких стран как Индия, Израиль и других стран.

Фото: Вугар Ханларов