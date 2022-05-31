Зарубежные дипломаты посетили Истису

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса завершили поездку в Кяльбаджарский район.
Как сообщает Report, зарубежные дипломаты посетили поселок Истису, побывали на целебных минеральных источниках Истису, а также попробовали кяльбаджарский мед.
Ранее они также ознакомились со строительством автомобильной дороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису, работами, проделанными на гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1".
В поездке приняли участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.