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Зарубежные дипломаты посетили Истису

Зарубежные дипломаты посетили Истису Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса завершили поездку в Кяльбаджарский район.
Карабах
31 мая 2022 г. 18:07
Зарубежные дипломаты посетили Истису

Представители аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса завершили поездку в Кяльбаджарский район.

Как сообщает Report, зарубежные дипломаты посетили поселок Истису, побывали на целебных минеральных источниках Истису, а также попробовали кяльбаджарский мед.

Ранее они также ознакомились со строительством автомобильной дороги Тоганы- Кяльбаджар- Истису, работами, проделанными на гидроэлектростанции "Кяльбаджар-1".

В поездке приняли участие более 80 дипломатов и военных атташе из более чем 50 стран и 10 международных организаций.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXarici diplomatlar İstisuda olublar

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