Захарова: Ведутся работы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

"Россия находится в контактах, как с Баку, так и с Ереваном. Мы работаем над последовательной реализаций в том числе в части урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе".

"Россия находится в контактах, как с Баку, так и с Ереваном. Мы работаем над последовательной реализацией в том числе в части урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Важно вести дело к созданию двухсторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия ожидает скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в состав комиссии.

Она отметила, что cтороны в рамках трехсторонней рабочей группы продолжают предпринимать усилия по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе.