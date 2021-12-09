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Захарова: Ведутся работы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе

Захарова: Ведутся работы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе "Россия находится в контактах, как с Баку, так и с Ереваном. Мы работаем над последовательной реализаций в том числе в части урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе".
Карабах
9 декабря 2021 г. 17:45
Захарова: Ведутся работы по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе
Мария Захарова

"Россия находится в контактах, как с Баку, так и с Ереваном. Мы работаем над последовательной реализацией в том числе в части урегулирования пограничных споров, разблокирования транспортных связей на Южном Кавказе".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Важно вести дело к созданию двухсторонней комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией с последующей ее демаркацией при консультативном содействии России по запросу сторон", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия ожидает скорейшего формирования национальных делегаций двух стран в состав комиссии.

Она отметила, что cтороны в рамках трехсторонней рабочей группы продолжают предпринимать усилия по разблокированию всех экономических и транспортных связей в регионе.

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Версия на английском языке Zakharova: Work underway to unblock transport links in South Caucasus
Версия на азербайджанском языке Rusiya XİN: "Cənubi Qafqazda nəqliyyat yollarının açılması istiqamətində addımlar atılır"

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