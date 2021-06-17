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МИД РФ: Важно решить вопросы разминирования и предоставления карт минных полей

МИД РФ: Важно решить вопросы разминирования и предоставления карт минных полей "Россия всячески поддерживает шаги, которые направлены на нормализацию диалогов между Баку и Ереваном, между Ереваном и Анкарой".
Карабах
17 июня 2021 г. 17:58
МИД РФ: Важно решить вопросы разминирования и предоставления карт минных полей

"Россия всячески поддерживает шаги, которые направлены на нормализацию диалогов между Баку и Ереваном, между Ереваном и Анкарой".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Взаимодействия на Южном Кавказе должны развиваться на основе принципов добрососедства при учете и балансе всех стран региона", - добавила она.

М. Захарова также подчеркнула, что Россия приветствует состоявшуюся 12 июня передачу азербайджанской стороной в Ереван 15 армянских военных: "При этом мы полагаем важным решать и другие гуманитарные, в частности касающиеся разминирования и предоставления карт минных полей".

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: "Minaların təmizlənməsi və minalı ərazilərin xəritələrinin verilməsi məsələlərinin həlli vacibdir"

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