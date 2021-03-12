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Захарова: Москва отмечает настрой Баку и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы

Захарова: Москва отмечает настрой Баку и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы "Мы отмечаем конструктивный настрой и Баку, и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров"
Карабах
12 марта 2021 г. 13:20
Захарова: Москва отмечает настрой Баку и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы

"Мы отмечаем конструктивный настрой и Баку, и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров"

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Главная задача – реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе", - добавила Захарова.

30 января в Москве состоялась первая трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Участники рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.

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Версия на азербайджанском языке Zaxarova: “Rəsmi Moskva Bakının və Yerevanın konstruktiv münasibətini görür”

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