Захарова: Москва отмечает настрой Баку и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы

"Мы отмечаем конструктивный настрой и Баку, и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров"

"Мы отмечаем конструктивный настрой и Баку, и Еревана в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы вице-премьеров"

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

"Главная задача – реализация достигнутых на высшем уровне договоренностей о разблокировании всех экономических и транспортных связей в регионе", - добавила Захарова.

30 января в Москве состоялась первая трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении. Участники рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.