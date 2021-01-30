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В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху

В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху Участники трехсторонней рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.
Карабах
30 января 2021 г. 22:54
В Москве прошла трехсторонняя встреча по Карабаху

В Москве состоялась трехсторонняя встреча вице-премьеров Азербайджана, России и Армении.

Участники рабочей группы по Карабаху приняли решение создать экспертные подгруппы по вопросам перевозок и обеспечения их безопасности, а также другого контроля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам заседания группы.

"Стороны договорились создать следующие экспертные подгруппы: по железнодорожным, автомобильным и комбинированным перевозкам; по вопросам обеспечения перевозок, включая безопасность, пограничный, таможенный, санитарный, ветеринарный, фитосанитарный и другие виды контроля", - говорится в сообщении, размещенном на сайте кабмина РФ.

Завершить формирование подгрупп планируется до 2 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Qarabağ üzrə işçi qrupun iclası keçirilib

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