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Вусал Гулиев: Представители НПО наглядно увидят вандализм армян

Вусал Гулиев: Представители НПО наглядно увидят вандализм армян "Мы здесь, чтобы наглядно показать о вандализме армян в отношении наших культурно-исторических объектов и жилых зданий".
Карабах
11 сентября 2021 г. 15:51
Вусал Гулиев: Представители НПО наглядно увидят вандализм армян
Вусал Гулиев

"Мы здесь, чтобы наглядно показать о вандализме армян в отношении наших культурно-исторических объектов и жилых зданий".

Как передает Report, об этом сообщил старший советник сектора по работе с НПО отдела по работе с НПО и коммуникации Администрации президента Азербайджана Вусал Гулиев журналистам в Шуше.

"В сегодняшнем визите приняли участие НПО различных сфер и направлений: экологических, правовых, культурных. Наша цель - показать им о совершенном армянами вандализме, а также предоставить информацию о реконструкционных и восстановительных работах", - сказал Вусал Гулиев, добавив что все представители НПО представлены на международных платформах, где также смогут рассказать об увиденном.

Напомним, представители неправительственных организаций прибыли сегодня с визитом в Шушу. В поездке принимают участие более 130 представителей местных НПО.

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