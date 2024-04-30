Госкомиссия: Среди пропавших без вести 872 человека еще оставались живы после окончания Первой Карабахской войны

Есть неопровержимые факты того, что среди пропавших без вести в Первой Карабахской войне 872 человека еще оставались живы после окончания войны.

Есть неопровержимые факты того, что среди пропавших без вести в Первой Карабахской войне 872 человека еще оставались живы после окончания войны.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге сказал заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

По его словам, азербайджанская сторона потребовала от Армении предоставить информацию об их судьбах. Мы готовы сотрудничать с уполномоченными органами Армении в выяснении судеб этих граждан, сказал он.