Все военные объекты Армении на границе уничтожены

Провокация ВС Армении против Азербайджана в очередной раз привела к ожидаемому военному краху этой страны.

Провокация ВС Армении против Азербайджана в очередной раз привела к ожидаемому военному краху этой страны.

Как передает Report , все военные объекты, построенные Арменией на Лачынском, Кяльбаджарском и Зангиланском направлениях границы с Азербайджаном, были уничтожены, поскольку представляли угрозу безопасности Азербайджана. Последние события на границе лишний раз это доказали. Армении потребуется годы для восстановления военной инфрастуктуры на упомянутых участках.

В рамках мер безопасности Азербайджан взял под контроль всю транспортно-коммуникационную систему на указанной территории, а также стратегически важные высоты. Таким образом, Армения не сможет представлять какую-либо угрозу для Азербайджана ни сейчас, ни в будущем. Все это свидетельствует о том, что Азербайджан обеспечил свою безопасность в ответ на провокации, которые систематически совершала Армения в последнее время. Это было крайне необходимо, и наряду с этим соответствует нормам международного права.

Армения заплатила высокую цену за совершенные провокации. Потери армянской стороны составили от 150 до 200 человек убитыми, несколько сотен ранеными, уничтожено значительное количество военной техники, не менее двух комплексов ПВО "C-300" общей стоимостью более чем полмиллиарда долларов, разгромлены военные объекты и десятки боевых постов. Потери страны-провокатора намного выше Азербайджана по всем параметрам. Армении потребуется годы на восстановление военного потенциала.

Все это раскрыло мощь Азербайджанской армии и еще раз доказало, к каким горьким последствиям приведут провокации Армении против нашей страны и военных подразделений. Наблюдения показывали, что в последнее время Армения усиленно готовилась к реваншу, новым военным операциям, наступлению. Число провокаций росло как в Карабахе, так и на границе. Однако, Азербайджанская армия разгромила эти планы, проведя уникальную операцию, которая длилась всего 7 часов. Официальный Ереван осознал, что не может и не сможет ставить Азербайджан перед фактом, полагаясь на какие-то силы. Это ей дорого обходилось, так будет и впредь.