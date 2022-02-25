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Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы

Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы Справедливость Ходжалы будет частично восстановлена тогда, когда все оставшиеся в живых ходжалинцы смогут вернуться домой, когда им будет возвращено то, что было отобрано, когда они смогут посетить кладбище со своими родными и, когда оттуда уйдут все армя
Карабах
25 февраля 2022 г. 13:45
Ричардас Лапайтис: Надо бороться за справедливость для Ходжалы

Справедливость для Ходжалы будет частично восстановлена тогда, когда все оставшиеся в живых ходжалинцы смогут вернуться домой, когда им будет возвращено то, что было отобрано, когда они смогут посетить кладбище со своими родными.

Об этом в интервью Report заявил литовский военный журналист Ричардас Лапайтис.

"Пока этого нет, мы должны бороться за эту справедливость", - сказал он, добавив, что главное в чем сегодня нуждаются ходжалицы – это знать, что они не одни и их поддерживают люди разных национальностей и вероисповедания: "Знать, что этот ужас, который они пережили волнует не только их, а весь мир, чтобы они чувствовали международную поддержку. Еще важно, чтобы ходжалинцы, как и все карабахские беженцы, вернулись в свои родные очаги. Как военный журналист, все эти 30 лет, я был с ними всегда. Я всегда говорил правду о Ходжалы – это мой долг, который я исполняю и продолжу".

Он отметил, что в целом, его поразило безразличие международного сообщества, ибо оно не среагировало на трагедию.

"Сегодня надо в первую очередь говорить о том, что это было заранее спланировано, в ней участвовал профессиональный 366-ой полк, который находился в то время в Ханкенди, где большинство прапорщиков и офицеров были армянской национальности. Полк оказался под влиянием армянских националистов и зарабатывал деньги, обстреливая азербайджанские села и города, а командир 3-го батальона, 366-ого полка Евгений Набоких сам участвовал в резне. Они хотели этим актом показать, что мирных договоров больше не будет и они способны убивать мирных жителей: женщин, детей, стариков, убить всех азербайджанцев", - сказал он.

Рассказывая о своих воспоминаниях, журналист добавил, что ему очень сложно выбрать какую-то одну, наиболее жестокую картину того дня: "Вся трагедия наложила очень большой отпечаток на меня лично и изменила всю мою жизнь. Когда в наши дни происходят похожие трагедии, они не могут не волновать, несмотря на национальность или вероисповедание. Смерти ходжалинцев были насильственными, они не просто погибли от пуль, их преследовали, добивали, резали уши, нос, пальцы, снимали скальпы, насиловали женщин и девушек. Были даже случаи, когда снимали скальпы еще живым людям, о чем свидетельствуют судебно-медицинские экспертизы".

"Особенно меня поразила жестокость, с которой были убиты дети. На некоторых были и пулевые ранения, и ножевые, и на некоторых следы ожогов. Позже, мне стало ясно, почему на некоторых были следы ожогов: многие трупы собирали вместе и поджигали, пряча свои преступления против человечности. Живыми сжечь хотели даже тех, кто остался в Ходжалы, где-то 150-200 человек так и не смогли уйти из горящего города, оставшись в подвалах. Многих там же убили, взяли в плен или обливали бензином, чтобы сжечь живьем", - рассказал Лапайтис.

Он отметил, что сегодня армянские политики и националисты говорят, что в тот день якобы был оставлен свободный коридор: "Если бы коридор на самом деле был свободен, люди могли дойти до Агдама за 5 часов. Разве столько людей погибло бы, будь там свободный коридор?"

Литовский военный журналист также сказал пару слов о фильме, снятом про трагедию Ходжалы - "Бесконечный коридор", который снимала международная группа из 14 стран, а главным режиссером был Александрас Брокас.

"Фильм снят по моим дневникам, где я сам один из главных героев. История каждого героя в фильме очень тяжелая, страшная и уникальная. То, что мы, военные журналисты видели – это мизер рядом с тем, что они пережили. Фильм увидели в более чем 100 странах мира и более чем пол миллиарда зрителей планеты. Как известно, он удостоен многих наград на многих международных кинофестивалях", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Riçardas Lapaytis: “Xocalıya ədalət üçün mübarizə aparmaq lazımdır”
Версия на английском языке Ricardas Lapaitis: Necessary to fight for justice for Khojaly

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