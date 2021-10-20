Ветеран Отечественной войны: Мой истинный дом на склонах гор - в Лачыне

Он добровольцем пошел на войну, участвовал в ожесточенных боях за освобождение наших земель, был тяжело ранен, десять дней находился в коме и награжден пятью медалями. Речь идет о ветеране Отечественной войны, отважном воине Талехе Искендерли.

Он добровольцем пошел на войну, участвовал в ожесточенных боях за освобождение наших земель, был тяжело ранен, десять дней находился в коме и награжден пятью медалями. Речь идет о ветеране Отечественной войны, отважном воине Талехе Искендерли.

T.Искендерли родом из села Огулдере Лачынского района, в настоящее время вместе с семьей проживает в бакинском поселке Бина.

Мы направляемся домой к ветерану войны. Нас встречает отец Талеха Асиф Искендеров и приглашает войти. Мы ищем глазами Талеха, но отец сообщает, что сын еще в пути. До прихода ветерана войны мы беседуем с его отцом. А.Искендеров со слезами на глазах рассказывает, что Талех рос с тоской о Лачыне, мечтал вернуться на земли предков: "Во время войны он втайне от нас записался добровольцем на фронт. Когда мы узнали об этом, торжественно проводили его на войну. Он скрывал места, где сражался, чтобы не волновать нас. В последний раз позвонил из Физули. После передислокации в Губадлы мы не получали от него никаких вестей. Нам позвонили, когда он получил ранение и был помещен в Агджабединскую больницу. Нам успокаивали, что он жив, но тяжело ранен, но мы не верили, думали он стал шехидом".

Тут раздается стук в дверь. Гордый взгляд Талеха со следами войны на лице уносит меня в те волнительные дни, когда на щеках смешивались слезы радости и печали.

T.Искендерли родился в 1996 году в Баку и здесь же получил среднее образование. В 2014 году проходил действительную военную службу. 1 октября 2020 года обратился в Лачынский военный комиссариат и отправился добровольцем на фронт. С первых дней войны участвовал в боях на Физулинском, Ходжавендском, Джебраильском и Губадлинском направлениях. 20 октября в боях за Губадлинский район получил открытую черепно-мозговую травму. 10 дней находился в коме, но волею судьбы остался жив.

Распоряжениями Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева Т.Искендерли награжден медалями "За освобождение Физули","За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Губадлы" и "Отважный боец". Он был награжден за личное мужество и отвагу, проявленные в боевых операциях по освобождению наших земель от оккупации.

Талех говорит, что во время войны все стали свидетелями сплоченности нашего народа: "В бою мы не ставили различий по званию, все были братьями. Мой дядя тоже 54 дня находился в блокаде в Лачыне и вернулся живым и невредимым. Я пошел по его пути. Шехидство - это славная, героическая смерть, но я никогда не думал, что стану шехидом или получу ранение. Но в ожесточенных боях за Губадлы я был ранен. Я благодарен товарищам, которые вынесли меня с поля боя. Только благодаря им я нахожусь сегодня здесь с вами. Многие из моих боевых товарищей стали шехидами, меня это сильно удручило. Хотя я живу в Баку, мой истинный дом находится там - на склонах гор, в Лачыне".

Мать героя Гюлая Искендерова рассказывает, что после известия о начале войны никакая сила не могла бы удержать Талеха в Баку: "Я никогда не думала, что он может стать шехидом, я верила, что мой сын вернется живым и невредимым. Мне часто говорили, что Талех не на передовой, а в тылу. И я верила, даже не предполагая, мой сын на передовой".

Затем за столом, накрытым к чаю, мы говорим о реке Хакари, Лачынском коридоре, о красоте родной земли. Асиф Искендеров растроганно рассказывает о годах, прожитых в Лачыне... "До встречи на застолье в Карабахе", - говорит А.Искендеров, провожая нас.

Год назад эти слова отозвались бы тоской в душе, но сегодня мы хором отвечаем "Аминь", и прощаемся с ними до встречи в горах…

Видео: Нармин Бухрузи и Вугар Ханларов