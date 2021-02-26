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В университет ADA прошла конференция, посвященная 29-ой годовщине трагедии в Ходжалы

В университет ADA прошла конференция, посвященная 29-ой годовщине трагедии в Ходжалы В конце мероприятия глава МИД, ректор университета ADA , а также помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков посадили во дворе университета миндальное дерево и  цветок Хары бюль-бюль
Карабах
26 февраля 2021 г. 14:09
В университет ADA прошла конференция, посвященная 29-ой годовщине трагедии в Ходжалы

В Университет ADA состоялась конференция, посвященная 29-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие и выступили с речью министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, ректор университета ADA Хафиз Пашаев и другие.

В рамках конференции известный фотограф Реза Дегати представил фотографии, сделанные им во время первой и второй карабахских войн, на которых отражены масштабы армянской агрессии и террора в отношении этнических азербайджанцев.

В конце мероприятия глава МИД, ректор университета ADA , а также помощник первого вице-президента Эльчин Амирбеков посадили во дворе университета миндальное дерево и цветок Хары бюль-бюль в память о жертвах Ходжалинской трагедии.

В ночь с 25-го на 26-ое февраля 1992 года армянские вооруженные подразделения с помощью 366-го российского мотострелкового полка напали на город Ходжалы. Оставшиеся в городе, взятом в осаду, примерно 2 500 ходжалинцев, покинули город в надежде добраться до Агдамского района. Но армяне жестоко расправились с мирным населением.

Во время очередного геноцида, учиненного агрессорами против азербайджанского народа, были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков. 1 275 мирных жителей взяли в плен, судьба 150-ти из них до сих пор неизвестна, 475 граждан стали инвалидами, 8 семей были полностью уничтожены. 25 детей потеряли обоих родителей, 130 - одного из них.

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