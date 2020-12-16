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В Турции открылась выставка "Карабах - это Азербайджан!"

В Турции открылась выставка "Карабах - это Азербайджан!" В городе Бурса на северо-западе Турции открылась выставка "Карабах - это Азербайджан!", на которой представлены снимки фотокорреспондентов агентства "Анадолу"
Карабах
16 декабря 2020 г. 08:33
В Турции открылась выставка Карабах - это Азербайджан!

В городе Бурса на северо-западе Турции открылась выставка "Карабах - это Азербайджан!", на которой представлены снимки фотокорреспондентов агентства "Анадолу".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", выставка организована при поддержке муниципалитета района Османгази на площади Демократии - 15 июля и посвящена победы Азербайджана в боях за освобождение Нагорного Карабаха.

На выставке представлены в общей сложности 22 фотографии.

Глава муниципалитета района Османгази Мустафа Дюндар сообщил, что Турция рада тому, что азербайджанские земли освобождены от армянской оккупации.

По его словам, власти региона приняли решение открыть выставку после победы Азербайджана над Арменией. "Мы хотели бы, чтобы все жители Бурсы разделили радость победы Азербайджана",- сказал Дюндар.

Выставку можно посетить в течении недели.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə "Qarabağ Azərbaycandır!" sərgisi açılıb

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