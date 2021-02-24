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В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида организован флешмоб

В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида организован флешмоб Город Ходжалы сравнили с землей
Карабах
24 февраля 2021 г. 12:34
В связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида организован флешмоб

В Исмаиллинском районе Азербайджана в связи с 29-й годовщиной Ходжалинского геноцида организован флешмоб.

Как передает Report, во флешмобе, устроенном на центральной улице города, отражены мотивы ужасов Ходжалинского геноцида, преступления против человечества, совершенного в лютую морозную погоду.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении при участии личного состава 366-го мотострелкового полка бывшей советской армии, расквартированного в городе Ханкенди, атаковали осажденный город Ходжалы и с особой жестокостью убили 613 человек, не пощадив детей, стариков и беременных женщин.

Город Ходжалы был подвергнут обстрелу из тяжелых орудий, в результате чего город сравнили с землей, 150 человек пропали без вести, 1 275 человек взяты в плен и подвергнуты жестоким пыткам, тела зверски убитых мирных жителей были осквернены.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXocalı soyqırımının 29-cı ildönümü ilə bağlı fləşmob təşkil olunub

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