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В Совместном мониторинговом центре организована праздничная кухня

В Совместном мониторинговом центре организована праздничная кухня В действующем на территории Агдамского района Совместном турецко-российском мониторинговом центре по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана организована Новрузская кухня.
Карабах
27 марта 2021 г. 15:27
В Совместном мониторинговом центре организована праздничная кухня

В действующем на территории Агдамского района Совместном турецко-российском мониторинговом центре по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана организована Новрузская кухня.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, на мероприятии профессор Таир Амирасланов подробно проинформировал военнослужащих о гостеприимстве нашего народа, традициях и обычаях Новруза, значении выпекаемых на празднике сладостей.

По окончании мероприятия участникам были вручены дипломы Ассоциации и книги профессора Т.Амирасланова, организован обед.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə-Rusiya Birgə Monitorinq Mərkəzində Novruz mətbəxi təşkil edilib

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