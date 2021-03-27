В Совместном мониторинговом центре организована праздничная кухня

В действующем на территории Агдамского района Совместном турецко-российском мониторинговом центре по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана организована Новрузская кухня.

В действующем на территории Агдамского района Совместном турецко-российском мониторинговом центре по инициативе Национальной ассоциации кулинаров Азербайджана организована Новрузская кухня.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны, на мероприятии профессор Таир Амирасланов подробно проинформировал военнослужащих о гостеприимстве нашего народа, традициях и обычаях Новруза, значении выпекаемых на празднике сладостей.

По окончании мероприятия участникам были вручены дипломы Ассоциации и книги профессора Т.Амирасланова, организован обед.