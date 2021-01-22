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В Шуше откроется региональный центр омбудсмена

В Шуше откроется региональный центр омбудсмена Начнет работу еще один региональный центр Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.
Карабах
22 января 2021 г. 15:45
В Шуше откроется региональный центр омбудсмена
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Начнет работу еще один региональный центр Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Об этом в ответ на запрос Report заявил глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

По его словам, как и заявила омбудсмен Сабина Алиева, планируется начало деятельности карабахского регионального центра уполномоченного.

Руководитель аппарата сказал, что центр будет расположен в Шуше.

Отметим, что в настоящее время действуют 4 региональных центра омбудсмена (Гянджа, Шеки, Губа и Джалилабад).

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Версия на азербайджанском языке Şuşada Ombudsmanın regional mərkəzi açılacaq - EKSKLÜZİV

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