В Шуше откроется региональный центр омбудсмена

Начнет работу еще один региональный центр Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.
Об этом в ответ на запрос Report заявил глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.
По его словам, как и заявила омбудсмен Сабина Алиева, планируется начало деятельности карабахского регионального центра уполномоченного.
Руководитель аппарата сказал, что центр будет расположен в Шуше.
Отметим, что в настоящее время действуют 4 региональных центра омбудсмена (Гянджа, Шеки, Губа и Джалилабад).