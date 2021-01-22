В Шуше откроется региональный центр омбудсмена

Начнет работу еще один региональный центр Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Начнет работу еще один региональный центр Уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики.

Об этом в ответ на запрос Report заявил глава Аппарата омбудсмена Айдын Сафиханлы.

По его словам, как и заявила омбудсмен Сабина Алиева, планируется начало деятельности карабахского регионального центра уполномоченного.

Руководитель аппарата сказал, что центр будет расположен в Шуше.

Отметим, что в настоящее время действуют 4 региональных центра омбудсмена (Гянджа, Шеки, Губа и Джалилабад).