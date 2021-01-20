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В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся армянские боеприпасы

В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся армянские боеприпасы С 18 по 19 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел поступило 11 обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Физу
Карабах
20 января 2021 г. 03:19
В прифронтовых районах обнаружены неразорвавшиеся армянские боеприпасы

С 18 по 19 января в Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджанской Республики (ANAMA) и в Центр управления в кризисных ситуациях Министерства внутренних дел поступило 11 обращений об обнаружении снарядов на территории Агдамского, Физулинского, Губадлинского, Тертерского, Бейлаганского и Зангиланского районов.

Как передает Report со ссылкой на ANAMA, на основании поступивших 12 звонков, специальные мобильные оперативные группы Агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 19 оперативных выходов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены 19 неразорвавшихся боеприпасов, 66 противопехотных мин, 63 противотанковых мин, 3 взрывателя противотанковых мин и 14 осколков снарядов.

Группа подрывников агентства обезвредила 749 мин. Специалисты провели просветительскую работу о минной безопасности среди 97 398 человек.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənilərin ərazilərimizdə basdırdıqları minalar zərərsizləşdirildi

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