В прифронтовой зоне обнаружено 126 неразорвавшихся боеприпасов

Специальные мобильные оперативные группы агентства совместно с сотрудниками МВД провели оперативные и неотложные операции

9-12 января в Национальное агентство по разминированию Азербайджанской Республики (ANAMA) поступило 14 обращений из службы "102" Министерства внутренних дел и 2 обращения из Центра управления кризисными ситуациями МЧС об обнаружении снарядов в Агджабединском, Агдамском, Дашкесанском, Физулинском, Геранбойском, Губадлинском, Зангиланском, Тертерском, Евлахском районах и городе Шуша.

Как сообщили Report в ANAMA, по поступившим 16 вызовам специальные мобильные оперативные группы агентства совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел провели 44 оперативных и неотложных операции.

В ходе поисковых операций было обнаружено 126 неразорвавшихся боеприпасов (НРБ), 3 бомбочки, 6 противопехотных мин, 47 противотанковых мин, 19 противотанковых взрывчаток мин, 10 752 патрона различного калибра, 1 ПКА, 38 осколков разорвавшихся снарядов.

Подрывная группа агентства обезвредила 112 НРБ и 602 мины, а специалисты по повышению осведомленности о минной опасности провели просветительско-пропагандистскую работу среди 84 тыс. 165 гражданских лиц.