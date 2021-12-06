В правительство представлен законопроект о статусе вынужденных переселенцев

13:08 "Для определения фундаментальных основ процесса возвращения населения на освобожденные территории в первую очередь среди бывших вынужденных переселенцевбыли проведены опросы, по результатам которых были подготовлены соответствующие схемы планирован

"Чтобы определить фундаментальные основы процесса возвращения населения на освобожденные территории, среди бывших вынужденных переселенцев были проведены опросы. По их результатам были подготовлены соответствующие схемы планирования".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Фуад Гусейнов в ходе выступления на научно-практической конференции "Возможности инновационного экономического развития освобожденных от оккупации территорий".

По его словам, репатриация населения с учетом социально-демографической динамики осуществляется на основе таких принципов, как добровольность, защита социальной справедливости, в том числе защита имущественных прав: "С точки зрения эффективности организации возвращения вынужденных переселенцев и принятия соответствующих нормативно-правовых актов, с целью создания правовой базы, первоначальный вариант законопроекта о статусе этих лиц уже представлен в Кабинет Министров, Администрацию президента, соответствующие министерства и комитеты".