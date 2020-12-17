В Первой Карабахской войне пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана

Пропавшими без вести в Первой Карабахской войне считаются 3 890 граждан Азербайджана

"Вопрос о всех наших гражданах, ставших жертвами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе пропавших без вести, постоянно находится в центре внимания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что пропавшими без вести в Первой Карабахской войне считаются 3 890 граждан Азербайджана.

В рамках соглашения, подписанного представительством Международного комитета Красного креста в Азербайджане, было собраны свыше 3 600 анкет, данные которых занесены в электронную базу данных.