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В Первой Карабахской войне пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана 

В Первой Карабахской войне пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана  Пропавшими без вести в Первой Карабахской войне считаются 3 890 граждан Азербайджана
Карабах
17 декабря 2020 г. 12:06
В Первой Карабахской войне пропали без вести 3 890 граждан Азербайджана 
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"Вопрос о всех наших гражданах, ставших жертвами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе пропавших без вести, постоянно находится в центре внимания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам пленных, заложников и пропавших без вести граждан Эльдар Самедов.

Он отметил, что пропавшими без вести в Первой Карабахской войне считаются 3 890 граждан Азербайджана.

В рамках соглашения, подписанного представительством Международного комитета Красного креста в Азербайджане, было собраны свыше 3 600 анкет, данные которых занесены в электронную базу данных.

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Версия на азербайджанском языке I Qarabağ müharibəsində 3 890 Azərbaycan vətəndaşı itkin düşüb

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