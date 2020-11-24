В отношении армянского террориста заочно принята мера пресечения в виде ареста

Представление следственного органа было рассмотрено в Сабаильском районном суде города Баку

В Азербайджане принята мера пресечения в виде ареста в отношении армянского террориста Гераса Аветисяна.

Как стало известно Report, представление следственного органа было рассмотрено в Сабаильском районном суде.

На заседании под председательством судьи Рены Гафаровой представление было удовлетворено.

Для обеспечения исполнения меры пресечения в отношении Г.Аветисяна он будет объявлен в международный розыск.

Г.Аветисян обвиняется по статьям 214.2.1, 214.2.2, 214.2.3 (терроризм группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным объединением (преступной организацией), повторно, с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия), 228.3 (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные организованной группой), 279.2 (нападение на предприятия, учреждения, организации либо на отдельных лиц в составе предусмотренных статьей 279.1), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики, совершенные или группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо с применением насилия или с угрозой его применения) УК АР.